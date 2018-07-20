桃市拆違建全國第3 遭議員打臉吹牛

桃園市近2年來拆除違建以影響公安大型違建為主。（圖由市府提供）

2018-07-20 16:10

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府建管處昨天發布新聞指稱其拆除違建績效從專案輔導對象躍升至全國第3名，今天都市發展局在議會工作報告時就被議員打臉，桃園無論是查報、拆除數量及拆除率，六都敬陪末座；都發局長盧維屏在議員梁為超詰問下，承認拆除數量是六都最後1名，但評比的面向很廣，桃園獲得評審的認同才能獲得全國第3名，這是全體同仁努力成果。

建管處表示，以往違章拆除只重視數量，卻忽略地方縣市政府執行能量評比，桃園市政府近2年來拆除主力放在大型、營業型農地違章以及危害公共安全違章，以最近拆除新屋區違建來說，拆除面積就超過1萬平方公尺，市府執行大型農地違章拆除件數已達102件，換算面積約24萬平方公尺，數量雖然偏低，但拆除能量與效率應該是全國第1，內政部考察後認同桃園做法，因此拆除違建績效才會躍升為全國第3名。

多位議員認為，升格後桃園市違建持續增加，但拆除數量卻直線下降，從104年的560件到105年的556件，去年只剩下531件；對照六都拆除資料，3年來桃園拆除件數僅，105年小贏台南市，其餘都是六都最後1名；與鄰近新北相較更是散不忍睹，新北市3年來拆除違建數量分別是8248、1萬3648、3萬1530，簡直是完勝桃園，新北市能做到，桃園市為什麼不行，原因到底在哪裡？