水井規費徵收議題 張麗善槓上李進勇

2018-07-20 15:21

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林縣長參選人張麗善「相挺為雲林」座談會今天在土庫農會舉辦，針對雲林縣長李進勇高分貝指責水井規費案，火力全開，先批判李進勇公然說謊還誣指別人造謠，再批民進執政13年還說雲林是黑道故鄉，是該檢討李進勇？還是前縣長蘇治芬？

針對李進勇質疑她身為立委，卻從未針對水井規費在立院為農民發聲、力促修法，張麗善指出，水權規費中央全權交由地方執行，中央規定要收，地方有權不收，像彰化縣就沒收，過去立委蘇治芬當雲林縣長時也沒有收，為什麼換到李進勇執政就收？

張麗善再以立法院立法修法並不包括施行細則，施行細則是由行政院自行制定，李進勇當過法務部次長及法官、律師，難道不知道？縣府明明發了公文又寄出通知單要收每口水井規費2700元，聽到她要帶農民抗議才喊卡，農民很善良，不會無中生有，也不會造謠。

張麗善批判李進勇政策反反覆覆，做了還不敢承認，還反咬農民一口，甚至以職權威脅恐嚇人民不可議論，否則要提告罰100萬，又動用縣府預備金做為檢舉獎金，如何能讓人民信任？張麗善再細數李進勇失信於民的還不只水井規費，包括競選時說要發敬老金5000元，結果只發2000元，一樣是在公然說謊欺騙雲林人。

張麗善質問，雲林縣政府到底有沒有要徵收水井規費？答案其實很簡單，到路上找一個農民問一問就知道，並詢問在場農民「有沒有收到這張繳費單？」現場民眾大聲喊「有」，家住土庫馬光的農民張文進現場挺身而出，強調真的有收到水井規費的繳費單，左右鄰居也都收到，還有人已經繳了，事後縣府說要告、要罰100萬，大家才不敢再議論。

張麗善拿出雲林縣政府寄發的水井規費繳費單，強調全台灣只有雲林縣政府收，批判李進勇敢做不敢當，尤其前一天李進勇在自己的競選主視覺發表會一味批評她，整場記者會都在罵她，讓她忍不住要問一句李進勇「是不是選情告急了」？

張麗善表示，政治人物最忌諱出爾反爾、說話不算話，尤其民進黨在雲林執政13年，李進勇身為雲林縣長，居然還稱雲林是「黑道的故鄉」，要旅外的雲林子弟情何以堪？希望年底大家團結一致支持她，找回雲林人的榮耀感。