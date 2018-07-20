陳佩琪怒告三立阿娟求償500萬 北院今首開庭

2018-07-20 14:15

〔記者張文川／台北報導〕三立電視台「54新觀點」節目，今年5月25日質疑台北市長柯文哲財產申報有問題，柯妻陳佩琪狀告主持人陳斐娟、來賓律師曾勁元與三立，請求民事賠償500萬元並道歉，台北地院今首度開庭。

陳佩琪的委任律師說，曾勁元和陳斐娟扭曲監察院的財產申報資料，建構不正確的事實，張冠李戴、誇大金額落差，侵害一向為柯P打理財務的陳佩琪名譽；曾勁元則強調柯是公眾人物，應受大眾檢驗，他的質疑是有所本，根據監察院申報報告而來。

陳佩琪、陳斐娟今都未到庭，三立則由法務代表出庭。三立質疑節目是在討論柯文哲的財產申報問題，並沒有提到陳佩琪，請求法官釐清陳佩琪是否適格成為本案原告，也要求陳方面提出完整的擷圖、譯文，確認是那幾句話侵害到她的名譽。

陳佩琪的律師林智群指出，陳斐娟、曾勁元在當天節目中，刻意扭曲柯文哲和她的監察院申報財產資料，以誇大不實方式欲造成觀眾對柯夫婦的負面印象，雖然柯文哲未提告，但夫妻是合併申報財產，且眾所週知柯P的財產都是她在打理，節目中的指控已貶損她的名譽，且播出前後都沒向她查證，她有權提告捍衛名譽。

三立則指出，陳佩琪幫柯P打理財務一事，是否真的是「眾所週知」，也應由陳佩琪舉證證明。

曾勁元強調，他的資料來自監察院廉政專刊的申報資料，討論柯文哲的選舉補助款2561萬元用到哪裡去，因為柯文哲曾經承諾要捐出來，公眾人物應受檢驗，他只是質疑柯的申報資料有問題，要柯說清楚。

林智群反駁，曾勁元引用的數據混用2個不同年度的申報資料，時間跳來跳去，是刻意扭曲事實，造成張冠李戴，數字當然兜不攏，正常人如果按照年度檢閱，都能輕易分辨柯夫妻的財產增減情況，曾勁元犯了很大的錯誤，扭曲申報資料建構出不正確的事實，侵害了陳佩琪的名譽權。