災害防救交流 逾9成縣市滿意氣象局資訊

2018-07-20 14:30

〔記者李欣芳／台北報導〕瑪莉亞颱風7月10日來襲，北北基也因放假不一致，引發民怨。不過，中央氣象局卻指出，氣象局10日兩度與各縣市舉行視訊會議。對於氣象局提供的資訊、答詢，高達9成以上縣市表示滿意。

行政院今天舉行「107年度直轄市、縣（市）首長災害防救交流分享座談會」。由行政院長賴清德與縣市代表啟動政院函頒的「中央及直轄市、縣（市）政府災害防救通用相互支援協定」，藉由各級政府相互支援機制，減低災害衝擊與損失。

賴清德致詞表示，各縣市政府已經有區域聯防，包括北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南及高屏澎等，這些都是很好的區域聯防架構，今天也希望藉由此座談會，讓區域聯防效益更加提高。區域、區域之間也可以彼此分享經驗，在經由中央協助，讓區域聯防工作更加提升。

政院指出，自從100年度開始，每年均辦理「年度直轄市、縣（市）首長災害防救交流分享座談會」，邀集22個直轄市、縣（市）首長與會，其目的在於透過中央與地方同為一體相互支援合作，將災害風險與損失降至最低，經過這幾年來的努力，政府在防救災工作之努力獲得民眾高度滿意度，讓社會大眾感到安心及安全。

政院指出，目前正值防汛期，座談會納入「災害防救整備強化作為」為重要議題，由於之前台北市、基隆市、新北市因颱風假放假不一致，引發外界關注。氣象局報告則指出，為減少氣象資訊解讀落差，與各地方首長建立橫向聯繫管道，協助地方首長獲得最新訊息，作為防颱決策參考。而重點時刻，氣象預報中心與地方政府進行視訊會議。

氣象局指出，就瑪莉亞颱風，7月10日共於上午9時、晚間7時與各地方縣市長進行視訊會議。各縣市調查顯示，對於會議舉行時間、資訊研判、答詢內容滿意度達9成以上，9成5肯定氣象局颱風視訊會議。

賴清德說，今日也頒獎給鄉鎮區公所，希望防災工作落實到最基層。如果區有辦法在第一線就把防救災做好，效率一定會提升，工作一定會做得更好。