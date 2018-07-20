不怕中國！ 經濟學人：巴拉圭與台灣站在同一陣線

總統蔡英文（左）與巴拉圭共和國總統卡提斯（右）。（資料照）

2018-07-20 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲友邦巴拉圭將於8月15日舉行總統就職典禮，巴國總統當選人阿布鐸邀請我國總統蔡英文參加典禮。英國媒體報導，巴拉圭仍然與台灣站在同一陣線，台灣與巴拉圭長遠關係持續收到成果。

《經濟學人》報導，台灣是亞洲島國，而巴拉圭位在南美洲內陸，2國分別處在地球兩端，距離2萬公里遠，但巴拉圭首都亞松森卻隨處可見象徵兩國邦誼的信物。

亞松森一處綠樹成蔭的郊區，有一座蔣介石的雕像，不遠處就是台灣在2003年出資興建的巴拉圭國會，附近還有仿造台北101大樓的紀念地標，這座紀念碑在2017年揭幕，上面還有兩國國花（台灣梅花和巴拉圭西番蓮）交織在一起。

當初台灣和巴拉圭因為反共結盟，兩國在冷戰之後長期保持聯繫。今天，台灣援助巴拉圭金錢之外，還供應警車、西班牙語字幕的電視劇，並協助培訓學生和軍官。巴拉圭則以商品、食品和外交支持作為回報。

報導提到，台灣有理由擔心，巴拉圭可能是下一個斷交的南美洲邦交。巴國總統當選人阿布鐸希望通過南方共同市場（Mercosur）與中國簽署貿易協議。據一位顧問表示，阿布鐸希望在北京開設一個貿易投資辦事處。另外有一位部長說，巴拉圭已經間接向中國出口商品，主要是經由烏拉圭售出的大豆。

「台灣處變不驚。」我國駐巴拉圭大使周麟說，去年，巴拉圭與台灣簽署了一項廢除54種巴國產品關稅的協議；台灣的援助巴國興建4500戶的社會住宅；今年4月，2國宣布在巴拉圭建立一所工業科技大學；巴國新任外長人選賈斯狄優尼也是一位經常訪台的人。

周麟強調，「我們不是超級大國，但我們總是站在巴拉圭的同一邊」周麟說，至少現在，巴拉圭的領導階層仍然站在台灣這邊。