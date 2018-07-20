屏縣府滅火：拓寬案徵地、補償金3.2億 高於市價

2018-07-20 13:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因咬人、暴哭成為全台知名人物的屏東縣議員蔣月惠，今天凌晨搭車到台北上電視，網紅效應一時難以平息，屏東縣政府今天（20）上午也正式開記者會，說明公勇路拓寬案，希望為這場風暴止血。

屏東縣政府今天由秘書長邱黃肇崇、發言人黃建嘉、工務處長楊慶哲、城鄉處長張桂鳳、地政處長李吉弘共同對外說明；邱黃肇崇表示，行政院於92年核定通過屏東潮州鐵路高架化建設計畫，96年修正全線高架化，地方與中央共同聯合推動。

邱黃肇崇還說，99年開始辦理都市計畫變更，為了屏東市長遠發展著想，屏東火車站週邊道路系統特別縝密規劃，至少都是12米以上。而該案都市計畫變更歷經多次審議，公告實施後部分地主也非常配合，縣府在106年順利取得部分土地及建物，工務處即據此進行相關拆遷作業。

屏縣府發言人黃建嘉也強調，變更都市計畫審議過程，歷經21次會議討論及專家學者把關，至104年10月公告實施，去年8月縣府公告拆除後即持續與住戶溝通，7月16日是針對同意戶部分執行拆除，絕無凌晨強拆民宅。

至於外界質疑該案經費3.4億元，黃建嘉也說明，該案經費原本為1.8億元，因住戶不斷陳情，縣府感謝住戶犧牲配合都市計畫發展，特別召開地價評議委員會審查，追加至3.4億元，其中工程款僅佔2千萬元，3.2億元全部都是土地徵收及21戶地上物的補償金，高於該區域平均市價，且過程都經縣議會審查通過。

工務處長楊慶哲指出，7月16日是針對已受領補償金的同意戶執行建築拆除工程，並非強拆民宅，而當天凌晨5點集合相關工作人員是為了前置準備作業，包括維持道路交通、準備斷水斷電避免施工危險等，預計實際拆除時間是8點30分。

針對外界質疑公勇路為何不就現有道路拓寬，城鄉處長張桂鳳表示，目前民眾通行的是鐵工局的施工臨時道路，距離高架鐵路太近，若依原舊有的公勇路則需兩側均等拓寬，影響層面更大，在評估安全性及道路垂直方正等因素後，經內政部都市計畫委員會與學者充分討論後，擇最優道路線型與道路安全、順暢度決議通過該案。

目前公勇路尚餘7戶未同意戶，縣府發言人黃建嘉表示，縣府會持續和住戶溝通說明。