新北人均體育經費僅285元 時力選將促改革

2018-07-20 12:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕2018世界盃足球賽圓滿落幕，國內對於足球等體育運動發展，興起檢討聲浪。時代力量新北市第二選區與第五選區市議員參選人唐聖捷、張祐銓今天共同召開記者會，提出體育發展政見。唐聖捷、張祐銓指出，新北市人均體育經費僅285元，和台北市及桃園市相差數倍，體育處應升格為運動局，並訂定新北市運動自治條例。

張祐銓指出，六都體育主管機關僅剩新北市及台南市層級停留在「體育處」，從預算來看，新北市近5年平均每年預算約11億元，人均體育經費285元，六都中排名第三，遠少於台北市1412元及桃園市687元。

張祐銓認為，提升新北運動環境應從增加預算開始，將體育處升格為運動局，任命專業體育人才擔任局長，並擴大編制、增加人力，才有能力舉辦大型賽事，並找尋閒置空間增加運動設施。

唐聖捷表示，新北市有74所學校設有體育班，相關設置辦法卻在2014年廢止，體育班的設立和管理無法源依循，雖然運動中心林立，但軟體和師資相對不足。

唐聖捷主張，要關照全民運動、競技運動及學生運動發展，需要透過一套自治條例規範，讓升格後的運動局擁有場地管轄權，並透過營運計畫審查，引導運動中心補強軟體及師資，提供市民優質運動環境，並關注體育班學生或年輕選手的均衡發展。