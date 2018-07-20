批朱市府8年做不到 蘇保證4年開通大漢溪左岸堤外便道

2018-07-20 12:22

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今召開推動大漢溪左岸堤外便道完整串聯記者會，蘇指出，從三重重新橋到鶯歌三鶯新生地，全長約17公里，他擔任台北縣長任內完成重新堤外便道5公里，後續市府規劃新莊到鶯歌堤外河岸道3期工程，卻唯獨中段新莊鐵路橋到樹林柑園大橋至今未施工，蘇強調，短短6.36公里，新北市長朱立倫8年任內做不到，他承諾4年就做到。

蘇貞昌表示，他擔任台北縣長時，規劃了大漢溪左岸三重重新橋至鶯歌三鶯新生地的17公里堤外便道，任內完成重新橋至西盛環保公園5公里，後續分3期工程，前台北縣長周錫瑋完成鐵路橋到西盛環保公園1.7公里、柑園大橋到三鶯新生地3.4公里，獨獨剩下鐵路橋到柑園大橋段，至今尚未施工。

蘇貞昌批，朱立倫擔任新北市長近8年，完全未動工，導致所有車輛走到新莊瓊林路一帶，需先從堤外便道回到堤內的環漢路，4線道變成2線道，加上附近大型貨運車進出頻繁，平均1年發生300多件車禍，險象環生。

蘇貞昌表示，若他當選新北市長，預計保留行水路、疏濬中間，增加旁邊的腹地，就可以空間施作堤外道路，朱立倫8年都不做，他保證4年能做好，「17公里全線通車給你看！」讓三重、新莊、樹林到鶯歌堤外一路暢通。