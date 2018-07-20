否認強拆民宅 潘孟安：事件遭扭曲非常心痛

潘孟安對於被說成劉政鴻翻版，非常心痛。（記者侯承旭攝）

2018-07-20 12:03

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣政府7月16日執行屏東市公勇路拓寬拆遷工程，引爆爭議，屏東縣長潘孟安的臉書遭洗版，還被比喻為前苗栗縣長劉政鴻，潘孟安今天表示，整起事件遭扭曲，非常心痛。

屏縣府的拆遷工程發生縣議員蔣月惠抗議並咬傷女警，已被依妨害公務及傷害罪送辦。連日來網友力挺蔣月惠，並把矛頭指向潘孟安強拆民宅。

潘孟安昨天下午臉書推廣稅務遠距視訊，卻有千餘網友留言痛罵，指責強拆民宅、欺負女議員等，還批評根本是「劉政鴻翻版」。

指當天僅拆同意戶 縣府與不同意戶一再溝通

潘孟安說，根本沒有強拆民宅、完全扭曲，當天只是拆除同意戶，不同意戶根本沒有拆，這個案子經歷好幾年了，相關住戶補償價金從1.8億增加至3.2億元，執行日一延再延，對於不同意戶，縣府都是溝通再溝通。

潘孟安原本今天要出面召開記者會說明，最後還是決定由局處首長說明事件始末。

潘孟安說，今天凌晨2點看了臉書，網友的留言很多都偏離事實，甚至有遭誤導，還把他說成是劉政鴻，這個案子跟苗栗大埔案完全不一樣，網友的留言讓他很心痛。

被控收錢「踩到紅線」 中傷名譽和縣府公信力

潘孟安表示，施政上的任何責任，縣府都概括承受，指控他藉由拆民宅收錢，不只傷害他的名譽，更中傷縣府的公信力與尊嚴，這是他的紅線。