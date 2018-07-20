侯友宜推智慧托育APP 蘇貞昌：有人持不同意見

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早召開推動大漢溪左岸堤外便道完整串聯記者會。（記者葉冠妤攝）

2018-07-20 11:40

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早在新莊與樹林區交接一帶召開推動大漢溪左岸堤外便道完整串聯記者會，對於國民黨新北市長參選人侯友宜主張將來引進智慧托育，推出照顧APP，「家長在辦公室就能看小孩換尿布」，蘇貞昌說是不是連換尿布都需要監督看見，有人持完全不同的意見，但他都尊重。

蘇貞昌說，是不是要把監視器監視到連換尿布都要監督看見，這個有人持完全不同的意見，他都尊重；而他所提出的是讓年輕的爸爸、媽媽不要在半夜還要排隊抽籤，而且還抽不到，如何讓空餘教室有效利用、讓托育員、保育員增加，讓保母更能夠服務到嬰幼兒，過去已陸續提出很多。

至於侯友宜今早推出最新宣傳影片，主打社會住宅、高齡友善，蘇貞昌說，過去他設立松年大學，大受長者歡迎，處處看得見，到現在長輩們都還很懷念，要讓老人家得到妥善的照顧，不是整天跟中央抱怨、打口水戰，而是要爭取中央長照經費，1年500億元，爭取來的經費也要懂得有效率的運用，而不是像去年中央給新北市政府7億元，結果錢還用不完，退回去3億多元，沒有執行效率，想當可惜。

蘇說，未來還會提出完整的托育、托老政策，且能完整爭取中央長照經費，憑藉他有效率做事的經驗，跟大家看得見的政績，在原來的基礎上，做得更新更好。