Kolas稱柯文哲誤會 派遣工退場尊重地方決定

2018-07-20 11:49

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院及所屬機關今年首季聘用7238名派遣人員，行政院長賴清德認為保障勞工權益須從政府做起，日前正式核定派遣人員2年內歸零，改以公開遴選程序聘用，行政院昨呼籲各縣市政府跟進但傳出反彈，對於台北市長柯文哲抱怨要求應先知會地方，直言常從報紙看到行政院政策「真可怕」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天上午表示，她不曉得柯市長是透過什管道得到的訊息，「我猜想他可能是誤會了」。

Kolas說，行政院昨天很清楚的說，這是由中央機關帶頭做，我們也鼓勵、建議地方政府可重新盤點機關裡的非典型勞動力人口，「我們是鼓勵地方政府跟進，不過，當然，還是尊重各地方政府的決定」。

被詢及為何此時做出機關派遣工退場的決定？Kolas說，政府機關必須審慎評估與做決策，並沒有特別一定要在哪個時間點，守護勞工權益是最基本的立場。

Kolas說，各縣市的派遣數，台北市只有5位派遣工，我們希望各縣市可以仔細盤點出典型勞動力的需求，但由各縣市來決定要不要解決派遣工的問題。

行政院人事行政總處表示，為執行零派遣計畫，相關做法及配套措施已在計畫中訂有規範，為利各機關後續執行，人事總處將於下週一邀集各機關說明詳細具體做法並交換意見。