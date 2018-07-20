支持派遣工歸零 林佳龍：與施政方向一致

林佳龍受訪時表示，支持賴院長的派遣工歸零政策，並由政府機關帶頭實施。（記者黃鐘山攝）

2018-07-20 12:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕賴揆宣布中央及所屬機關派遣人力2年內歸零，市長林佳龍表示，他支持這項政策，這也與他施政方向一致，他上任市長即要求市府採取行動，例如1999話務人員從中華電信派遣工改為市府約僱人員，效率跟效果都非常好。

林佳龍今天接受媒體訪問時表示，他很支持賴院長這項提議，不用派遣工應由政府機關做起。事實上，這也是他擔任市長後努力推動的方向，針對市府內部派遣同仁進行了解，並陸續採取行動。

他舉例，1999便民專線之前是委託中華電信以派遣人員擔任，人數約70多位，為了提高服務品質與工作士氣，他已將全部的話務人員改為市府約僱任用。

「我們怎麼善待基層員工，同仁就會怎麼看待我們，這是一體兩面！」林佳龍表示，1999從派遣工轉為市府約僱人員，效率跟效果都非常好，連續3年得到服務業奧斯卡獎，今年又蟬連，這充分說明政府不該帶頭使用大量的派遣人力。

目前市府還有70幾位派遣人力散布在各機關單位，林佳龍表示，台中市政府受制於員額規定，六都之中公務員與市民比例是負擔最重的。市府將持續跟行政院爭取應有的員額進行制度化，提升較好的勞資合作關係。