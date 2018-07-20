侯友宜推第2波政策影片 主打友善高齡、全民運動

2018-07-20 11:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室今天推出3支「安居樂業」政策影片，主打友善高齡、多元興辦社會住宅及全民運動，希望長輩得到完善照顧，減少年輕家庭負擔；民眾享受便利運動設施，越來越健康。

侯友宜表示，高齡、少子化是社會趨勢，未來捷運三環三線的「大動脈」完成後，接著要發展城市的「微血管」，由捷運系統帶動沿線都市更新，並透過都更獲得公共空間，市府設置公共托育、托老及健康中心，照顧長輩及小孩，讓年輕人安心出外打拚。

侯友宜指出，新北市首創老人共餐政策，讓長輩走出家門與鄰居一起吃飯，共餐據點辦在學校，阿公、阿嬤順便探望孫子，讓世代融合在教育中實現；社會住宅「青銀共居」正在示範階段，未來透過多元模式，讓長輩與年輕人更親近，加上新北市老人關懷照顧據點、銀髮俱樂部及社區陪伴站，落實友善高齡政策。

此外，侯友宜提到，新北市已完成13處社會住宅共2139戶，今年底可達5619戶，108年將提供7000戶以上，搭配每年1.9萬戶租金補貼，共協助2.6萬戶家庭在新北市安居樂業。

侯友宜競選辦公室新聞組政策幕僚徐維遠說明，侯友宜未來將推動多元社會住宅，透過公有或閒置建築物改建、既有房舍整建再利用與都更容積獎勵等，將新北市打造為年輕人安心、年長者放心的宜居城市。

另一方面，侯友宜上週到土城運動中心與年輕人打籃球，體驗運動中心提供各式球類場館及設施帶來的便利。侯友宜說，新北市已有11座運動中心、1座運動公園營運中，另有林口、三鶯及新店3座運動中心和瑞芳、五股2座運動公園正在興建。