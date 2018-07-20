中國東海軍演唱獨角戲 美印太司令嗆：旨在恐嚇鄰邦

美國印太司令戴維森今天在推特上表示，當中國在東海進行旨在威脅和恐嚇鄰邦的單邊軍事演習時，25個理念相同的國家一起參與2018年環太平洋軍演。（美聯社）

2018-07-20 11:18

〔駐美特派員曹郁芬／華府19日報導〕美國印太司令戴維森今天在推特上表示，當中國在東海進行旨在威脅和恐嚇鄰邦的單邊軍事演習時，25個理念相同的國家一起參與2018年環太平洋軍演。這些國家都是看重自由而開放的印太地區，要改善合作以確保所有人的繁榮。

美國因為指責中國將南海軍事化，今年不再邀請中國參加環太軍演。美軍除了藉環太軍演對解放軍送出政治訊號，在台海也有表態。美國國防部亞太助理部長薛瑞福18日在傳統基金會回答媒體詢問時表示，美國有權利派遣航母在內的軍艦穿越台灣海峽，那是美國的權利。

國防安全研究院執行長林正義今天指出，美中台很難找到共識，但中國的官媒環球時報6月、7月都在社論中承認台灣海峽是國際水道，中國不願為了這個問題冒著與美衝突的風險。

林正義：台灣海峽是國際水域 是美中台三方共識

曾任陸委會副主委的林正義在華府出席「全球台灣研究中心」的座談會時指出，台灣海峽是國際水域，是美中台三方難得的共識。台灣在美國的印太戰略中可以貢獻的除了人道救援與救災，還有台灣這個小島如何在中國軍事、政治與外交陰影下，堅持原則，站在歷史正確的一邊。

賴怡忠：中國機艦繞台 被台灣看出弱點

台灣遠景基金會執行長賴怡忠在座談會上表示，從美國的美國安全戰略報告到國防部長馬提斯在新加坡的演說，不僅對北京發出強烈訊號，也讓台灣在內的其它國家了解到美國未來的戰略走向，影響到台灣的政策評估與調整，美台目前的對話重點在台灣如何能被整合在美國的印太戰略中。

賴怡忠說，中國對台灣的軍事壓力增強，解放軍的機艦繞台雖然有政治效果，但也讓台灣有機會了解放軍擁有的能力，包括中國所謂的匿蹤戰機並不是匿蹤的，因為台灣發現了它們的蹤跡。

他表示，中國的航母雖然造成新聞轟動，但台灣發現中國航母的能力不佳，就像坐以待斃的目標（sitting duck），不過他強調，這是他個人的看法，不是台灣國防部的評估。

今天出席座談會的還有台灣民主基金會副執行長陳婉宜、鮑爾亞洲集團資深主任馬翊庭、海軍研析中心資深研究員柯瑞杰及全球台灣研究中心執行長蕭良其。