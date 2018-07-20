獨派青年闖中正紀念堂潑漆 2人被逮

上午9點30分數名獨派青年到台北市中正紀念堂抗議，再度對著蔣介石銅像潑漆。（圖擷取自臉書粉專「FETN 蠻番島嶼社」）

2018-07-20 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕今天下午2點半桃園地院將開庭審理獨派青年2月28日的慈湖潑漆事件，上午9點30分數名獨派青年到台北市中正紀念堂抗議，再度對著蔣介石銅像潑漆，李嘉宇、陳俞璋等2人被帶往仁愛派出所問訊，獨派青年下午1點30分將在桃園地方法院門口開記者會。

綜合媒體報導，一大早中正紀念堂就不平靜，9點半一群獨派青年衝到大堂，對著蔣介石銅像潑紅漆示威抗議，呼喊「去除支那威權、創建台灣共和」，不久就被駐衛警阻止，館內人員隨即關起大門，清理銅像。

獨派青年發表聲明表示，今天下午桃園地院將針對2月28日的慈湖蔣介石陵寢潑漆事件首次開庭，他們前往中正紀念堂抗議，「讓象徵受難者鮮血的紅漆，再次遍滿這個仍然坐落在中華民國統治權力核心的荒謬聖殿」，他們認為，228潑漆事件後，陵寢恢復原貌，他們「本著台灣主體性與自由民主價值」卻被拘提、起訴，因此「再次以行動宣示台灣人民對於中華民國殖民統治的反抗不會停止」。

獨派青年提出4點訴求：

1、徹底清除威權遺緒，停止以台灣資源供奉獨裁者

2、廢除兩蔣文化園區，威權遺緒不是觀光資源

3、言論自由不是中華民國的賞賜，是台灣人民的基本人權

4、終止中華民國統治建立新國家，台灣人民反抗殖民者無罪