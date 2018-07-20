競選辦公室被爆違法 柯文哲：我也是受害者

台北市長柯文哲今日晨會結束後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-07-20 10:34

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲承租作為競選辦公室的共同工作空間「小樹屋」，遭議員踢爆，2樓以上不得當辦公室，目前是違法使用。柯文哲上午被媒體追問，小樹屋確定違法後，是否向全民道歉？柯文哲表示，老實講，他也是受害者。

按照台北市土地使用分區管制自治條例規定，小樹屋所在處屬於第三種住宅區，且建物面臨6巷道，僅1樓可作不動產租賃業使用，現在出租當成共同工作空間的2樓，依法不能做為辦公室使用。柯文哲也表示，競選辦公室既然被抄了，當然一定要換位置。

柯文哲說，這也是一個問題，那個地方已經當辦公室使用30幾年，以前都是大公司在使用，也都相安無事，代表台灣的法律大有問題，好像每個人都在犯罪狀態，不選舉沒事，一到選舉時被檢舉就出問題，這個比較糟糕的是，分租辦公室的廠商就慘了，損失慘重。

媒體詢問，這次問題是不是因為地方法規跟不上產業發展，是否考慮修法，來改變土地使用分區的問題？柯文哲回應，從國民黨新北市長參選人侯友宜（文化大學大群館事件）到他，代表台北市政府執法嚴正，但也表示法律不切實際。

至於接下來該怎麼辦？柯文哲「喔」嘆息一聲後，接著說，他是主張將不合時宜的法令全面做個整理，將目前看到的問題都列下來。

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