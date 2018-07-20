蔣月惠咬警事件 周春米：沒有強拆這回事

2018-07-20 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠咬傷女警，並在警察局內暴哭，讓屏東公勇路拓寬工程拆遷牴觸戶的議題受到關注。民進黨不分區立委周春米聲援屏東縣政府，她說，目前已拆除的都是同意的，還沒同意的都未拆除，「沒有強拆這回事」。

「不知道大家來過這裡嗎？」周春米今天（20日）凌晨在臉書上說，公勇路在火車站後方，算是屏東很舊的社區，連接建國市場，但沒有前站光鮮熱鬧。這次的拓寬工程，從8米拓寬為12米，牴觸戶計有21戶，徵收土地、補償地上物將近3.2億元，道路拓寬工程費用約2000萬元。

周春米指出，牴觸戶有14戶是同意拆遷的，他們均在2017年7月請領了徵收和補償費，其中的11戶已在去年拆除，另外的3戶就是16日上午拆除的，所以16日上午拆除的就是已請領徵收、補償費用的3戶。

另外不同意拆遷的7戶，原本6戶也簽了同意書，後來又撤回。周春米說，「不管其撤回效果如何，但畢竟這7戶目前都無拆除的行為或事實，不知為何大家會連結成沒有同意就強拆的輿論控訴，也是讓我茫然！」

周春米也說，「感謝大家關注屏東，但在蔣議員的驚天哭喊之後，我們是否可以再多查明一些事實真相，我們是否可以再多些是非判斷的空間，也許沒法驚天動地，但至少紮紮實實，真真切切！」