中科院與英商Easat簽備忘錄 合作開發新一代民用航管雷達系統

2018-07-20 10:23

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院今天指出，為拓展中科院民用航管雷達產業發展，中科院於英國時間7月18日下午2點，假英國漢普郡法茵堡國際展示會議中心，與英國Easat公司簽訂合作備忘錄（MOU），雙方擬攜手進行雷達系統技術交流合作，以開發新一代民用航管雷達系統，共同創造實績，並達成擴展軍民通用科技之目的。

中科院表示，中科院長期致力於軍用雷達技術開發，此次將藉由中科院超過40年累積之軍用雷達發展技術，轉化運用於前瞻民生科技，深化軍民通用技術應用領域。

中科院表示，英國Easat公司於1987年成立，該公司在民用航管雷達天線系統及岸際港口偵測雷達系統具備優良之設計、製造及整合技術能量。

中科院說，此次中科院院長杲中興博士親赴英國法茵堡國際航展，與Easat公司董事長James Long進行B2B商務會談，洽談雙方未來合作方向，並基於充分了解Easat相關技術能量，配合安排參訪曼徹斯特總部及芬蘭赫爾辛基雷達系統製造工廠。

台灣民用航管雷達市場大都為國外廠商所壟斷，中科院發展軍用雷達多年，亦具備此領域之深厚實力，中科院說，預期藉由這次合作機會切入國內外民用航管雷達市場，打入產業供應鏈，共同創造實績。