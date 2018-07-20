綠選將批韓國瑜「髮夾彎」挺捷運黃線 應為藍營擋前瞻道歉

2018-07-20 10:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 針對高雄市長參選人韓國瑜昨發表交通建設主張，民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻表示，韓從一開始質疑「不可能為一個案子把所有錢砸進去」，更表示「過度的、高額的花費一律喊卡」反對捷運黃線，到最近眼見不得民心，見風轉舵「髮夾彎」支持捷運黃線，但就韓向中央呼籲增加預算，作為國民黨的市長參選人，不可能不知道國民黨過去為了阻擋前瞻基礎建設的歷史，呼籲韓國瑜倡議「黃線」之前應先道歉，還給高雄人與爭取前瞻不遺餘力的高市府一個歷史公道。

林智鴻指出，過去國民黨為了阻擋包含捷運黃線在內前瞻基礎建設計畫，竟在國會提了上萬件「垃圾提案」杯葛議事，還灑麵粉、丟水球大鬧議事廳，就只為了反對民進黨政府建設台灣與高雄。

此外，國民黨籍議員曾在議會質詢時任市長陳菊「只爭取地方建設，罔顧專業的評估」，黨籍立委更曾抹黑民進黨政府在「綁樁」，這種一手「搞政治」杯葛預算、一手卻要預算的作法，實令人有「黨」格分裂之感。

林智鴻認為，為了高雄發展，雖樂見韓國瑜「回頭是岸」，但過往阻礙高雄發展的「老帳」不可能一筆勾消，此情此景，高雄人都沒有忘記國民黨去年是如何抹黑、阻礙高雄進步。

他盼望韓國瑜支持興建捷運黃線不要只是「選舉口號」，而是發自內心地認同、延續高雄發展立場，並約束同黨同志應理性問政，不要再搞「黨格分裂」、「黑白臉」的遊戲，更莫再以似是而非語言，誤導外界認為高雄人不需要捷運建設。