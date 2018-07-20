潘孟安臉書遭洗版 網友質疑「苗栗大埔案翻版」？

潘孟安臉書遭網友留言洗版。（擷取自潘孟安臉書）

2018-07-20 10:53

首次上稿10:53

更新時間11:35（增加屏東縣府回應）

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠日前抗議拆除工程，過程中咬傷執勤女警，自己也掛彩。蔣月惠後來在臉書發文，質問屏東縣長潘孟安拆民宅總共拿了多少錢，潘孟安發律師函要求刪文，蔣則堅持不刪，雙方鬧僵後引發熱論，網友們紛紛湧入潘孟安臉書，要他出來說明強拆理由。

屏東縣府：對人格的汙衊

屏東縣政府今天大動作召開記者會反擊，強調蔣月惠在臉書上發言內容是直接的指控，是對縣長人格的污衊，針對這些政治上不實指控才寄出存證信函。

屏東縣政府發言人黃建嘉指出，由於蔣月惠在臉書上的發文中，直接指控潘孟安縣長拿了多少錢，對其政治人格及道德人格有誤會與汙衊，才會先寄出存證信函，強調到目前為止並未提告，只是先寄存證信函。

點開潘孟安臉書，最新一則貼文是在宣導「遠距視訊」相關服務，文章更新時間是週三（18日）晚間7點，然而底下網友的留言卻清一色「歪樓」，批評潘孟安處理不當，更要求他出面說明事件背後真相。

網友們留言說「身為縣長公開宣稱提告，卻不去對有黑道或政黨背景的議員提告」、「不會出面說明為何要選在凌晨強拆民宅，（難道）這是苗栗大埔案的翻版嗎」、「中央協助重建大埔張藥房，結果你們這些傢伙在強拆」。

此外也有網友質疑提告的動機與合法性，留言表示「好恐怖的縣長，竟然要告議員，一個議員質疑你強拆收錢難道不合理嗎？」、「縣府不出來解釋，直接請律師要告蔣議員，這是心虛不成？」「你如果真的有良心，你會吿一個認真做事的議員？她質詢你不是他的職責、工作嗎？」