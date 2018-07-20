估解約大巨蛋可賺回600億 姚文智提三種解套辦法

2018-07-20 01:40

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智19日晚間接受政論節目專訪，談到大巨蛋解套方式，姚主張，首要就是與遠雄解約，由市府接管，基於大巨蛋週邊房地產的增值運用，超額利益很高，初估市府可賺回600億元；至於解套方式，姚提出，讓忠孝東路高架、下地或中斷，是三種可讓大巨蛋大改觀的策略。

談到當選後如何處理大巨蛋案，姚文智說，他主張大巨蛋要解約，市政府要接管，他對遠雄沒偏見，但當時簽訂的合約已被起訴，若讓遠雄持續經營，不法利益將一直擴大，上看千億，就算沒有也至少有8、900億元，大家可以忍受嗎？

姚文智表示，市府接管後，他初估，就算須支付遠雄這段期間的工程款，未來市府算是還可賺回600億元，原因是大巨蛋週邊房地產的的增值運用，超額利益非常高。

姚文智強調，大巨蛋解決方案非常複雜，絕非三言兩語能交代，要處理其實牽涉忠孝東路的交通、環境景觀及土地利用；他提出三個處理的方式，可以讓大巨蛋整個改觀，首先，忠孝東路高架化，讓車子下面通行，疏散動線會改變，但是「高架有點醜」；其次，忠孝東路下地，但下面有捷運，捷運站勢必要調整，銜接前一個站，必須做地下街，可能就電動步道，所以有些投資。

第三，忠孝東路直接中斷，不再是中西貫通，到忠孝東路、光復北路口就折過去，這個方案經費較低，但所有公車系統要調整，不過好處是最精華的東區，從台鐵的台北機場、松菸、巨蛋，跨過忠孝東路，連結光復國小、國父紀念館，逸仙路、再到市議會、市政府，「應該有6個大安森林公園面積這麼大」，大巨蛋會變成是「一個公園裡面的巨蛋」，「北市可能另外產生中央公園」；不過，6倍的大安森林公園規模連結到市府，就要處理非常多問題，景觀也要同時改造，至少公車系統就要全部調整。

姚文智強調，大巨蛋可以找出各種不同方式處理，也有人提議可以整個改成首爾東大門，因為很相似，首爾東大門就是棒球場改造而來；也有人說要變成電競中心、新創中心。他說，這些一時講不清，但首先就是要把合約問題解決，所以曾公開宣示當選第一份公文，就是遠雄要解約，由市政府接管。

他說，大巨蛋解約，才可能實現公平正義的價值，也才能看緊市民的荷包；至於解約後續怎麼處理，面向很廣，會提出各種方案，讓大家參考，這要跟市民好好溝通。