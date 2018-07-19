從競選時就在拉！咬警女議員街頭拉琴募款影片曝光

2018-07-19 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣無黨籍女議員日前聲援被拆除房屋的牴觸戶，咬傷執勤女警，被縣警局以妨害公務及傷害罪移送法辦，繼網友起底蔣月惠「不黑不貪」的背景後，現在連他在街頭替弱勢團體拉小提琴募款的影片都被網友找出，甚至在競選時就在拉琴。

網友找出蔣月惠過去拉小提琴的影片，蔣當時身在屏東縣屏東市自由路與忠孝路口，為身心障礙幼童義賣募款，片中他所演奏的樂曲為其自創曲目，演奏完畢後蔣月惠指出，由於社福單位經費減少，因此出來街頭義賣加減補貼菜錢，鏡頭前可看見蔣所義賣之物品為衛生紙與自製的手機充電架。

網友亦找出過去蔣月惠在競選時，就站在路口演奏小提琴以增加民眾印象，她是競選3次才選上縣議員，蔣在競選時指出，盼透過競選能使體制外的社福團體獲得社會關注，希望透過自己當縣議員的薪水來支應社福機構的急需，且找尋方法讓社福規模增加。

有自稱來自恆春的網友在PTT八卦板上PO文表示，屏東縣政壇都被一堆包工程、炒地皮、搞砂石的黑心政客把持，「好不容易出了一個蔣月惠，不黑不貪，專門替沒錢沒力量的小民出頭」，他說，別的政客搞協會汙錢，但蔣月惠搞一個賠錢的羅騰園照顧身障人士，搞到自己三不五時還要上街頭拉小提琴募款。

網友還原16日情況，表示是屏東縣政府趁一大清早偷拆房子，派出大批員警不讓蔣月惠與民眾進場，她情急之下才張嘴咬人，自己卻也掛彩。網友說，咬人的確有錯，「但說穿了，屏東警察敢這麼硬頸，也是吃定她沒有黑道背景，欺負她也沒關係」。

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蔣月惠拉小提琴街頭義賣募款

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