就怕有變數！彰化鐵路高架化 王惠美籲納入前瞻二期預算

彰化鐵路高架化工程未被納入前瞻計畫，彰化縣長參選人王惠美籲請行政院納入前瞻基礎建設第2期中。（記者張聰秋攝）

2018-07-19 22:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕2個月前，立法院國民黨團揚言不排除杯葛前瞻計畫預算第二期編列，國民黨立委、彰化縣長參選人王惠美今天在彰化縣議會召開「彰化不能等」記者會，籲請行政院把彰化市鐵路高架化，納入前瞻基礎建設第二期預算，並希望藍綠立委和彰化縣長共同爭取，讓彰化鐵路高架化盡快兌現成真。

王惠美說，中央未把彰化鐵路高架化工程納入前瞻計畫，只以公務預算編列，公務預算須視每年度財庫情況和計畫調整，每年都須經過立法院重新審議，即使公部門編列了預算，送到立法院會不會通過，仍充滿不確定的變數，反觀，若能納入用特別預算執行的前瞻計畫，結果大不同。

王惠美說，特別預算有一定金額和支用年限，計畫通過後匡列在支用年限之中，前瞻計畫支用年限規定8年，即2017年到2024年，也就是說，彰化鐵路高架化未來若能納入前瞻二期計畫，能讓人更安心，起碼可以確定在前述時間之內工程能夠推動，不會因為預算未過或未編列預算又延宕。

王惠美指出，彰化鐵路高架化排列在2022年後公務預算，公務預算充滿變數，既然現在都已經有了特別預算，為何我們不去爭取前瞻二期計畫呢？彰化縣早在2011年爭取到鐵路高架化可行性評估，國內很多縣市鐵路高架化沒有完成可行性評估，就能被排入前瞻計畫裡面，彰化縣都已經做完可行性評估，為什麼還會被排除在前瞻計畫之外？這對彰化人非常不公平。

媒體問及立法國民黨團擬杯葛前瞻二期，如今又要提爭取納入二期，立場是否矛盾？王惠美避而不答，未正面回應。

對於競爭對手提出共同爭取快速創造地方繁榮，縣府新聞處指出，行政院長賴清德已於今年1月26日「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」中，公開宣布全力支持這項計畫推動，縣府也著手推動新彰化火車站特區，以及鐵路高架化沿線管線調查，相關業務都在進行中，縣府樂見民代和縣府為了彰化好齊心努力。

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