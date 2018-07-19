環保署人事異動 空保大將吳盛忠回鍋空保處長

2018-07-19 19:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕環保署今天傳出人事異動，由於外界關注的空氣污染防制法修正草案日前完成三讀，空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德階段性任務完成，將調任主任秘書，負責各部會溝通，空保處處長職缺則由現任環境督察總隊隊長吳盛忠接任。吳盛忠78年起在空保處從技正一路做到副處長，後來到台北市環保局局長，對空品業務相當熟悉，這次調動被視為是空保大將回鍋，將擔起空污法後續修正及建置工作。

另外，現任主任秘書蕭慧娟則調任環境保護人員訓練所所長，訓練所所長李建育則任環境督察總隊隊長。

環保署人事室說，人事令本週一報院核定，政院的派令最快明天或是下週一到，並在一個月內生效，上述異動令有機會在8月1日生效。

蔡鴻德說，空污法修正草案完成三讀，自己的階段性任務已經完成，後續的建置工作和法令細部修正需要更多心力投入，吳盛忠過去也在空保處任職，相信可以勝任。

吳盛忠說，自己還沒收到派令，不便對還沒上任的工作發表意見，待上任後和署長擬定未來工作方向後，會盡快向外界公布。

吳盛忠78年起就待在空保處，一路從技正、科長、簡任技正、北區環境督察大隊大隊長，做到副處長，後來被北市府找去擔任環保局擔任副局長及局長職務，2015年才又回到環保署。

吳盛忠說，不敢說自己對空品業務非常熟悉，只是秉持「熱心做、做中學」的精神，空污議題不只有法令層面，行政、經濟等細節也要兼顧，但他認為只要是技術可以解決的都不是什麼大問題，未來有機會會帶同仁到現場了解技術問題。