北檢批馬民粹手段模糊焦點 馬辦反擊北檢栽贓嫁禍

2018-07-19 20:52

〔記者施曉光／台北報導〕遭北檢「三中案」起案的前總統馬英九，昨日在國民黨中常會上喊冤「政治追殺」，隨即引來北檢發布新聞稿指控賤賣黨產、使用民粹手段以模糊焦點，馬英九辦公室發言人徐巧芯今日發出新聞稿回應，馬英九並未賤賣黨產，而是北檢不斷栽贓嫁禍給馬英九。

徐巧芯強調，馬英九擔任國民黨主席任內，絕無賤賣中視，依華夏公司94年度財報，中視股權投資價值為7.79億元、股權淨值為7.9億元，以8.925億元出售中視持股，並非賤賣，而且95年4月間中視每日成交量甚低，短時間內恐難在公開市場出售，因此難以市價作為定價標準。

徐巧芯說，以中視為例，試問將一家在當時年年賠錢的公司的股權，以高於淨值的價格售出，算是賤賣嗎？算是圖利買家嗎？而買家取得這家虧損累累的公司，又有何暴利可圖？

她質疑，到底是誰使用了「民粹」手法，刻意栽贓嫁禍？明明是北檢在起訴書中暗指中投所設立的「六千萬訴訟基金」是馬英九為了脫罪而設立，如今被打臉，又發新聞稿強調北檢指的是「中投」，北檢透過起訴書文字運用的刻意誤導，慘遭打臉後，又想透過似是而非的文字掩飾自己的惡意與不公，這種刻意設計文字以誤導他人，意圖使人以為馬英九有嫌疑的行為，才是真正的「操弄民粹」、「混淆視聽」。