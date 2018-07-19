民眾服務總社理事長換曾永權 黨產會：黨社一體

黨產會查出，國民黨「黨員黨籍移轉須知」明定，「轉入各地方黨部者，憑黨證及移轉證明書報到，屬於各縣市黨部者，向各地民眾服務站報到。」圖為50年代國民黨員所使用的須知小冊。（記者陳鈺馥攝）

2018-07-19 18:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會在今年2月及6月各召開「中華民國民眾服務總社是否為國民黨之附隨組織」、「大孝大樓追徵案」兩場聽證會，民眾服務總社皆「神隱」不派人出席；黨產會調查發現，民眾服務總社理事長已改選換人，由國民黨副主席兼秘書長曾永權接任，「黨社一體」關係密切。

內政部合作及人民團體司籌備處表示，民眾服務總社前屆理事長廖了以任期，早在2015年10月屆滿，總社卻違反「人民團體法」遲未改選，今年3月中旬祭出警告處分，並限期2個月內完成改選。

黨產會調查發現，民眾服務總社已於3月29日在國民黨中央黨部一樓會議室，召開第9屆第一次社員大會完成理監事改選，仍依「慣例」由黨秘書長接民眾服務總社理事長一職。

根據理監事當選名單，國民黨副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、當過吳敦義競選黨主席辦公室主委張廣博等35人擔任理事；國民黨中評委林永瑞、前國民黨組發會副主委王能章等11人任監事。

「民眾服務總社附屬在國民黨下！」黨產會委員表示，總社社址設於中央黨部八德大樓，從黨史資料也可看出，人事、業務或財務受到國民黨控制。

委員指出，近日也在列入「機密」的黨務工作報告發現，1960年代國民黨中央會同省黨部，曾費時2個月時間，視察347個民眾服務處站，並舉行檢討會，擬具改進意見報中常會核備。

據「第8屆三中全會總裁指示與決議案執行情形報告表」紀錄，遵照國民黨中常會指示，民眾服務處站經費可洽商以「民眾服務補助經費」名義，編列省府社會處預算。

「國庫通黨庫！」委員批評，國民黨在1960年代為完成各民眾服務社的建站工作，規定由台灣省黨部補助建站費3分之1，以不超過5萬元為原則，黨中央也指示將民眾服務處站理監事會完成改組，並網羅地方人士參加。