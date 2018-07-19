洪耀福老實講：丁守中、姚文智都滿弱化

2018-07-19 18:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底台北市長選戰由現任無黨籍市長柯文哲、國民黨台北市長參選人丁守中、民進黨台北市長參選人姚文智三人角逐。民進黨秘書長洪耀福今與媒體餐敘，先是表示「看起來丁守中很弱」，但也坦言丁守中、姚文智都滿弱化。明天會邀邀姚總部幹部開會，除政策面，也要討論組織面、活動面如何調整強化。

未來姚也會提出創意政策，凸顯丁守中、甚至柯，才是保守的一方，但也坦言，形象改變需要一定時間。

對柯文哲在機捷票價問題，質疑民進黨桃園市長鄭文燦，洪僅表示，「文燦回應非常好」，但對柯又對民進黨攻擊，洪也認為，柯本性就是這樣。

針對柯文哲日前被問到，若連任會不會「做好做滿」，表示應該會，還推薦大家去看《武狀元蘇乞兒》電影。洪僅對此表示，柯是無黨籍，他沒意見，但每個人要對自己言行的負責。

此外，對無黨籍台南市長林義豐，不僅網路上聲浪驚人，14日於台南舉辦「Crazy Friday」電音趴，還吸引大批年輕人參加，洪則坦言，他也老了，不懂網路世界，只知道林似乎是地方建商。

不過，洪特別以黃信介任民進黨主席時的民進黨前財務長徐明德為例，指徐當年退黨參選立委，募款餐會也席開一兩千桌，但票開出來沒幾票，「吃飯比票還多，不要以為來吃飯的都是你的票。」