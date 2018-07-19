女議員咬警又大哭 溫朗東：有她我才自豪身為台灣人

2018-07-19 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣無黨籍議員蔣月惠日前抗議縣府強拆牴觸戶，過程中咬傷現場員警，事發隔天她帶著鮮花，拄著拐杖登門道歉，卻因無人接受而嚎啕大哭。對此，時事評論人溫朗東在臉書PO文表示，「容我不太理性的說一句：就是因為有這樣的人，我才會深深以身為台灣人而自豪」。

溫朗東文內寫道，注意到這則看似蠻荒謬的新聞，其中屏東縣女議員因在抗爭中咬傷警察，事後登門道歉又因沒見到事主，當場嚎啕大哭。他說，「毫不意外地，這名議員被網友狂酸水準差、素質低、狂犬病、藐視公權力及打悲情牌裝弱勢等等」，但很少人會仔細去探究事件背後原因。

溫朗東指出，蔣月惠在抗爭中咬傷女警，或可歸因於她的非暴力抗爭素養不足，「然而站在外圍說起來很輕鬆，實際置身在抗爭中，被優勢警力壓制，那種心靈及肉體上的無助感，常讓人基於自我防衛，無法控制行為輕重」。

溫朗東進一步表示，前述狀況就是體制者想要的，「因為新聞一剪出來，大家都會同情警察，同時譴責施暴者，而非探究背後的緣由」。他說，蔣月惠難以逃避的抗爭成本，就是必須接受司法追訴，而她也接受了。

溫朗東解釋，蔣月惠之所以會出來抗爭，是因為屏東縣政府在凌晨4點，帶著機具怪手，強拆數戶位於屏東後站公勇路的民宅。「這起有程序瑕疵，正進行行政訴訟的事件，背後原因是屏東縣政府認為，屏東車站改建、鐵路高架化後，車站人潮將大幅增加」，「由於擔心原有8米寬道路太窄，為避免屆時阻塞交通，必須徵收民宅拓寬道路」。

溫朗東說，當地居民認為，附近有塊交通部鐵路局的地，與鐵道間的距離更近，質疑應拿那塊地進行道路拓寬效果更好，但屏東縣政府卻語焉不詳，並在新聞稿內把責任推給交通部，而相關數據也不透明，使得居民與政府間的對立態勢持續升高，日前也因此發生政府欲出動機具強拆，蔣議員與居民到場抗爭的狀況，最終更以咬人鬧劇收尾。

溫朗東文末表示，一個精明的議員，有更多光鮮亮麗的生活選擇，但蔣月惠卻沒有做出這個選擇，她選擇瘋癲癡迷地站在弱勢那邊，被辱罵、被嘲笑、被誤解，「但是，容我不太理性的說一句：就是因為有這樣的人，我才會深深以身為台灣人而自豪」。