吳音寧PO文「不到議會符合法規」 議員批：根本是挑釁

吳音寧中午在臉書發文說，自己不到台北市議會備詢符合法規。（資料照）

2018-07-19 16:43

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會上週開議，台北農產運銷公司總經理吳音寧事前先預告這會期不會到議會備詢，今天在開議前，她更在臉書發文強調自己遵守法規，才是民主法治的意義，但民國黨議員徐世勳、國民黨議員汪志冰、戴錫欽都痛批吳音寧態度不佳，根本是挑釁議會。

吳音寧中午在臉書發文說，北市府訂定「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，經議會通過，規範相關權責事項，無論誰在市府投資的公司內擔任總經理或董事長的職務，都應遵循的法規，並強調因攸關體制，自己將會遵守。

議員徐世勳則批評，吳音寧不到議會卻在臉書發文，根本就是挑釁議會，不能默許這種行為；汪志冰也說，有要求吳音寧來議會，最後卻只派主秘來，直呼吳的態度不佳；就連財建委員會召集人鍾小平也說，不管是市長、議員都要求吳音寧來備詢，但她仍不來，就是踐踏議會監督權，他會要吳音寧直接辭職，否則不會審相關預算。

產發局長林崇傑則回應，市府有正式發文給吳音寧，告訴她若議員邀請一定要議會，但她還是沒來。對於吳音寧在臉書上發文，林崇傑無奈地說，她實在沒必要做這些動作。