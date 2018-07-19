憂拉低選情不「給問」？ 黃偉哲：時間安排應互相尊重

2018-07-19 17:52

〔記者邱灝唐／台南報導〕距離年底大選僅剩4個多月，繼去年的「台南立委給問嗎」，台南地方公民團體與「沃草」再度舉辦「台南市長給問嗎」。不過，「台南新芽」理事長嚴婉玲表示，各參選人僅剩民進黨參選人黃偉哲不願表態。對此，黃偉哲回應，活動時間應秉持互相尊重，而非主辦方片面決定。

嚴婉玲強調，這種與市民面對面的活動能避免特定立場或炒作議題，甚至也不會讓業主有機會設計橋段或挑選來賓等問題，年底大選即將來臨，因此循例邀請所有表態參選的人，大部分的參選人都答應，獨獨黃偉哲在幾個月的邀請過程中遲未表態；嚴表示，黃偉哲不願參加的的理由不難理解，畢竟這種活動看似無法穩固綠營基本盤，甚至面對年輕人的辛辣提問還可能不慎口誤失分，同時，與其他民調差距甚大的候選人同台，不啻是「拉低」自身行情。

不過，嚴婉玲解釋，事實上，這個活動才有可能開創民進黨組織戰過去所未能碰觸到的新票源，黃偉哲拒絕直接面對對政策的各種提問，漠視年輕選票的結果將可能反噬到自己的勝利果實。

對此，黃偉哲回應，他希望大家可以協調出一個共同時間，而不是主辦方片面決定，這部分應秉持互相尊重，而不是以老大心態決定，另外在先前的活動中看到有人身攻擊，這一塊應有更好的處理方式，基本上所有邀訪或辯論也將交由黨中央統一處理。