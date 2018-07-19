馬英九再戰2020？ 陳師孟：聽了下巴差點掉下來

2018-07-19 15:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕外傳前總統馬英九有意再戰2020總統大選，監委陳師孟今天接受廣播專訪時直呼「不可思議」、「聽了差點下巴掉下來」。對於馬英九日前因「三中案」被起訴，陳說，「這是自己造孽自己擔，紙包不住火。」他也提到，馬提名的監委受不了老長官壓力，所以不敢讓彈劾記名案通過。

陳師孟表示，他調查「安亞專案」，昨天約詢前國安會秘書長邱義仁，邱親口說，馬英九執政時期，為對付前總統陳水扁與扁朝政務官，調查了300多個官員，雖然到起訴跟審判的可能只有20、30個，但在電視上看到馬英九昨天在國民黨中常會說，當時並沒有要對付陳水扁，但馬用司法追殺扁跟扁的幕僚，「完全罪證確鑿、事實俱在」。

陳師孟說，馬英九是卸任總統，雖然不歸監察權行使範圍，不過，居然2020年還有復出選總統的打算，「真的是聽了差點下巴掉下來」。台灣人民如果真的還可以二度請馬出來當總統，「就算只是提名好了，我都覺得不可思議」。

陳師孟指出，馬在哈佛大學時期，居然願意當職業學生、抓耙子，能夠出賣身邊的人圖自己好處，不管是為了被黨重用、拿到情報蒐集經費，還是為了黨內地位，這種會賣友求榮的人，本身性格上就是絕對不適合當領袖，「我要是他，早就鑽個地洞再也不敢出來」。