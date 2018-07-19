柯P回陳師孟批評：只是做牛做馬的公僕 舉手之勞幫人

2018-07-19 17:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對監委陳師孟批評，這種人（指台北市長柯文哲）當國家領導者的風險是很大的，因為他完全照他的意思，愛做什麼就什麼。柯文哲下午受訪時笑稱自己只是做牛做馬的公僕，他沒有什麼強烈的意識形態，畢竟當醫生多年，總覺得人生苦海，可以舉手之勞幫助別人，就讓大家過快樂一點的生活。

監委陳師孟今天上午接受《寶島聯播網》專訪，談到台北市長柯文哲，陳師孟認為，因為柯的作風、說話方式，都超出常軌，政策主張也讓人家覺得反體制，所以年輕人很容易被吸引，陳師孟也說，「這種人當國家領導者的風險是很大的，因為他（柯文哲）完全照他的意思，愛做什麼就什麼。」

柯文哲下午出席產發局活動後受訪，對於陳師孟批評，他笑說「我們也不是要當國家領導人，我們是公僕，做牛做馬的公僕。」

至於陳師孟批評他沒有中心思想，柯則說他的態度這樣，人生苦海，可以讓人民過好一點生活，就過好一點生活，他也沒有很強烈的意識形態，畢竟當醫生這麼多年，若可以舉手之勞幫助別人，就讓大家過快樂一點的生活。

柯也說，人活在世界上，如果每個人講話都要去回應，就先不要活了。

此外，有媒體問，一份最新民調顯示，柯文哲領先國民黨市長參選人有11%之多，是否因近期的網紅宣傳奏效？柯表示，民調是這樣，看你怎麼做，你要怎樣的民調都可以做出來，他倒認為他的民調不準。

媒體追問，那怎麼看民進黨市長參選人姚文智的支持度只有個位數？柯文哲瞥了發問媒體一眼，沒有多作回應。