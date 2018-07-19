時力遞承諾書 要求台中市長選將改善空污

2018-07-19 16:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市時代力量4位市議員參選人，今日分向國、民兩黨市長提名人遞出「空污改善承諾書」，市長林佳龍由環保局代表接受，強調認同具體建議；盧秀燕陣營回應，該檢討負責的是執政黨，也誠摯歡迎時力一起連署「反空污公投」。

時力4位市議員參選人吳佩芸、許皓甯、簡嘉佑、李國禎日前要求兩大黨的市長參選人林佳龍、盧秀燕簽署「空污改善承諾書」，今天上午先前往市府遞出承諾書，要求加強空品預警措施，並在民眾聚集點揭露空污資訊。

時力強調，反空污不打假球，應該要有源頭減量、毒物監測、資訊揭露、學童健康的具體措施，市長參選人有義務簽署空污承諾書；市府派出環保局副局長陳宏益代表接受，強調空污改革具體的建議林佳龍都很認同，也會研議採行。

環保局長白智榮也說，時力的各項建議，大部分市府早已落實或推動中，尤其生煤管制方面，不論許可量或實際用量，減幅都是前所未見，林市長將持續帶領市府團隊推動各項空污防制措施，讓台中空品愈來愈好。

隨後，時力議員參選人轉往盧秀燕服務處，但僅得到「請找執政單位，不同意錄音錄影」的回應，也不願接下承諾書，氣得3位參選人大罵荒謬，直斥盧秀燕不面對時力的質疑，只藉選舉語言在處理空污，感到非常遺憾。

盧秀燕團隊表示，感謝時力議員參選人提出深刻建議，其內容都呼應了立法院國民黨團和盧的主張，現在還有這麼多市民和參選人擔憂空污議題，大家更應該一起去檢討執政的民進黨和林佳龍，歡迎時力共同連署反空污公投，盡一份真正的心力。