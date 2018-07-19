韓國瑜促輕軌二階停建 基進黨轟外行話

韓國瑜（中）率國民黨市議員參選人搭輕軌。（記者葛祐豪攝）

2018-07-19 16:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天中午實地搭乘高雄輕軌，他認為輕軌二階一定要停止施工，等新市長上任再決定；基進黨與高市府則強調說，輕軌是國民黨中央執政時核定，請韓國瑜多做功課，不要老是信口開河講外行話。

高雄輕軌第一階段的C1至C14站已全線通車，韓國瑜今天中午由多位市議員參選人陪同，於輕軌C1站上車（一心、凱旋路口），一直坐到C12駁二大義站下車。

韓國瑜下車後表示，高市府花100億元蓋輕軌，「第一階段的車子漂亮、乾淨，速度安全平穩」，希望全國民眾來高雄搭輕軌，他對於輕軌第一階段不但支持，甚至會大力宣傳。

韓國瑜說，相較於輕軌一階屬於觀光、旅遊列車，可以悠閒搭乘，輕軌第二階段已進入生活圈，對於大順路、美術館一帶造成很大影響，大順路從19公尺縮成11公尺，「當地交通黑暗期不是短暫的，而是天長地久的黑暗期」，他聽到許多抗議聲浪，因此誠懇建議一定要停工。

韓國瑜指出：「現在高雄市長沒有人，再過4個月要投票，怎麼可以做這麼重大政策？」他希望輕軌二階立刻停工，等新市長報到後，再來做這個重大決定，對市民與施工品質都是保障，他承諾如果當市長，會與當地居民討論如何做。

一旁則有基進黨市議員參選人洪正、陳柏惟、李欣翰大聲抗議，指國民黨並無資格反對輕軌，輕軌不是國民黨的政治工具，請韓國瑜與國民黨別再作秀搏版面。

洪正等人指出，市府於7月11日發布「輕軌五大放心方案」，國民黨現任市議員不好好針對市府方案提出建言，韓國瑜不認真提出高雄大眾運輸政策，只是打著市民反對的標誌，就要勒令捷運局停工，這些政治操作的手段，就是妨礙台灣政治進步的絆腳石，希望韓國瑜能好好做功課，別再當政治小丑！

對此，高市府新聞局長張家興首訪時說，「高雄環狀輕軌捷運建設」在2012年底獲行政院核定，是國民黨中央執政時期，少數兌現給高雄的國家重大經建計畫。

張家興強調，韓國瑜從台北來到高雄也有一段時間了，不了解高雄市爭取大眾運輸系統的辛苦過程也就罷了，但連自己所屬政黨在執政時期給高雄的承諾都不認帳，他建議韓國瑜應該對高雄市政多下功夫補課，不要老是信口開河講外行話。