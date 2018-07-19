姚文智延攬北市府離職局處長 傳籌組反柯復仇者聯盟

姚文智傳出延攬柯市府前秘書長蘇麗瓊、前副秘書長的李文英、前觀光傳播局長簡余晏、前競選總幹事姚立明，儼然出現了反柯復仇者聯盟。（資料照）

2018-07-19 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕2018台北市長選情由柯文哲、丁守中、姚文智三足鼎立，目前傳出柯市府前秘書長蘇麗瓊、前副秘書長李文英、前觀光傳播局長簡余晏、前競選總幹事姚立明都被姚文智招攬，提供選戰相關意見，姚陣營儼然出現了反柯復仇者聯盟。

據《上報》報導，姚文智請來的人選從機要幕僚至局處首長、秘書長通通都有，並不一定掛上正式職稱，但都在姚陣營擔任顧問的角色，他們過去都曾為柯P出力，雖然後來分道揚鑣，對柯陣營仍然相當熟悉

反柯「復仇者聯盟」第一人非姚立明莫屬，最初在民進黨討論是否自提人選時，他就公開支持姚文智選下去。姚立明後來因為身體因素婉拒姚陣營競選總幹事一職，仍經常與姚文智LINE個不停，提供不少選戰策略，因此號稱是地下總幹事。

至於北市前觀傳局長簡余晏，在與柯P分手後直斥柯文哲的白色力量，一到晚上就變成暗黑力量，她目前雖然沒有在姚陣營有正式職稱，但已和姚文智競選團隊發言人吳思瑤、執行總幹事阮昭雄等人，都在姚陣營發言人的LINE群組裡，提供不少網路和媒體攻防的策略。

此外，民進黨決定自提人選時，率先向柯文哲遞辭呈的北市府前副秘書長李文英，曾批判柯P戴上權力魔戒後就墮落了，她在姚文智團隊負責重要的婦女票並提供政策規劃，「姚姚姊妹會」婦女後援會日前舉辦的造勢活動，主要操刀人士之一就是李文英。

而曾擔任北市副市長林欽榮機要秘書的黃子維，在2016北市府大巨蛋洩密案時，市府曾希望職員測謊，黃子維拒測並離職，後來當上行政院數位政務委員唐鳳的機要秘書，目前也在為姚陣營助拳，並建立起姚文智團隊向唐鳳請益的管道。

對於外傳籌組反柯復仇者聯盟一事，姚陣營幕僚澄清不能說是復仇者聯盟，而是想幫助治理台北市的正義聯盟，往後姚文智團隊也會不斷廣納各方建言。