趨勢北市選戰民調 柯P拉開差距 丁+姚仍不及...

現任台北市長柯文哲民調不但持續領先，與藍綠候選人的差距也開始擴大。（資料照）

2018-07-19 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕趨勢公司今（19日）公布台北市長選舉最新民調，現任台北市長柯文哲不但持續領先，與藍綠參選人的差距也開始拉大，現柯文哲以43.4%的支持率領先丁守中的31.8%及姚文智的8.9%。

綜合媒體報導，致公黨委託趨勢民調公司在今年7月15日至7月16日所做的最新民調結果出爐，台北市長選舉若是由柯文哲、丁守中、姚文智3人出來競爭的情況下，柯文哲支持率達43.4%，與丁守中的差距已拉開到11.6個百分點，丁守中支持率則為31.8%，而姚文智敬陪末座，僅8.9%支持率，不投比例為15.9%。

倘若李錫錕戰局，柯、丁、姚、李的支持度分別為43.4%、25.6%、7.7%、2.8%，無法選比例為21.1%。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒分析指出，李錫錕加入戰局的情況下，將會吸走丁守中的選票。

與會的文化大學新聞學系教授莊伯仲表示，丁守中和柯文哲的差距不大在加權後已經超越抽樣誤差的範疇，由於姚文智支持度仍未見起色，對丁守中與柯文哲民調影響不大，藍營所期待的棄保效應恐不存在。

此份民調委託趨勢民調公司在7月15日至7月16日晚間，隨機抽樣進行住宅電話訪問，本次調查總共完成1090份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

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