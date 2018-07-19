侯友宜稱免繳房屋稅一切合法 賀德芬批：佔弱勢便宜

2018-07-19 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜家族涉入的文大「大群館」宿舍案爭議又掀波瀾，台北市議員簡舒培日前於議會質詢時爆料，指出大群館被分割出99個門牌，因每戶面積小、現值低於10萬，20多年從未繳過房屋稅，估計至少省了120萬元。對此，台大法律學院名譽教授賀德芬批評，侯友宜根本是佔弱勢者便宜。

簡舒培日前質詢時指出，侯友宜家族將大群館切割為99個門牌，而每個門牌依《房屋稅條例》第15條第1項第9款規定，「住家房屋現值10萬元以下免繳房屋稅」，也代表大群館從1998年落成至今從未繳納房屋稅。簡舒培直言，這種形況真的非常不合理，認為侯是刻意規避繳納房屋稅，台北市長柯文哲對此則說，「這是法律漏洞」。

對此，侯友宜回應，又昱公司一切都合法繳稅，「全部都有繳稅，不管是各方面的稅， 我們都合法繳稅」。雖然看似合法沒錯，但賀德芬在三立節目《鄭知道了》搬出法律、點出關鍵指出，當時《房屋稅條例》的立法精神，是為了照顧「弱勢族群」，才會讓10萬元以下的房屋免繳房屋稅，但侯友宜這麼有錢的人，卻還去鑽法律漏洞，「去佔弱勢者便宜」。

賀德芬也感嘆，這個情況並不是法律的錯，「而是人把整個法律精神都扭曲了」。