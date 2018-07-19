關心原民醫療 政院新發言人Kolas初試啼聲

2018-07-19 15:13

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天主持院會，聽取衛福部報告「解決健康不平等、原鄉醫療資源之現況與展望」報告，由於今天是行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）首度主持院會後記者會，曾擔任原民台主播的她初試啼聲，轉述賴揆的裁示表現穩健，語調柔和的她宛如新聞主播播報新聞一般，衛福部指原住民平均壽命比全國平均少8.06歲，具原民身分的Kolas表示，原民平均餘命是非常重要的人權指標，衛福部的報告，「是踏出非常重要的一步」。

衛福部推動「原鄉健康不平等改善策略行動計畫」，透過部落健康營造等10項健康照護行動計畫，希望逐步改善原鄉醫療服務可近性問題。在行動計畫基礎上，將以原鄉在地醫療人力、跨地醫療或其他的相關人員整備，並從原有部落文化站強化更多元功能，另外也規劃建置原住民族健康資料庫，透過資料整合與分析、結果判讀與應用，找出最具影響力的行動措施，做為決策參考。

衛福部次長何啟功表示，這項計畫今年度政府資助的經費約為40億元。

Kolas表示，原民的平均餘命在國際中被視為非常重要的人權指標，衛福部的報告，是踏出非常重要的一步。她強調，由文化經濟找方法非常重要，因為原民會主政的原住民族文化健康站，跟都會地區的日間關懷站非常不同，必須要有文化敏感度的照顧者、服務者，提供相關服務，服務內容包括語言、飲食、活動帶動方式都非常不一樣，這次衛福部的策略，是原民非常重視且期待的，希望各地機關要積極落實。

這項為期3年的計畫，何啟功表示，今年度政府資助的經費約40億元，包括在地醫療品質2.6億元、在地醫療量能10.6億元、全民健保偏鄉醫療照顧20.5億元、傳染病防治0.9億元、慢性病管理與健康促進3.6億元、C肝防治1.7億元、整合照顧網路0.27億元，未來會就這樣的基礎上，視計畫狀況來做調整，基本上只會多不會少。