侯漢廷選士林北投議員 臉書被台獨人士嗆聲

2018-07-19 15:54

〔記者郭安家／台北報導〕捲入共諜案的新黨青年軍侯漢廷，於臉書宣布將參選年底士林北投區台北市議員，並表示他反台獨、講基層人民心裡話、就事論事不若入顏色窠臼；不少網友留言支持當選，但主張台獨人士謝建平卻留言嗆聲，「既然台灣是你看不起的『鬼島』，你為什麼還要選？」還有網友質疑「代表共產黨嗎？」

侯漢廷宣布參選，提出3個初心，包括理念上反對台獨、認同自己是中華兒女；關注各行各業辛勞，談民生議題，講出基層人民心裡話；評論時事，不分黨派，就事論事給予讚揚及建議性批評，面對台北市政，不落入顏色窠臼，就政策論政策。

雖然不少網友留言支持「中華民國靠您了」，但也有網友質疑，「代表共產黨嗎」、「那你應該去中國選啊。還不用當共諜被判刑呢」、「我是台灣人不是中國人」、「怎麼不去中國參選？」還有網友疑問，「您代表新黨參選，但是柯P跟新黨走得很近， 所以你是支持丁守中還是柯文哲」、「千萬別跟柯文哲混在一起了」。

參加過太陽花學運的士林北投區議員參選人王奕凱則說，看來不久掃街可能會看到侯漢廷，認為侯真正威脅到的是同樣紅藍陣營的國民黨新人，他和侯的得票會成為指標，因他用喜樂島聯盟的身分，推東奧正名公投，跑選舉一陣子了，侯則大打反台獨、主張自己是中華兒女，這次士林北投選舉真的很熱鬧、太有趣了。