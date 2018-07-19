陳明通華府演講 劉結一稱「聽其言、觀其行」

2018-07-19 15:37

〔記者鍾麗華／綜合報導〕陸委會主委陳明通訪華府並發表演說，中國國台辦主任劉結一重申，「一中原則」是兩岸關係政治基礎，他並強調，「說一套做一套不行，我們聽其言、觀其行」。

劉結一今天在北京出席第7屆兩岸和平發展法學論壇暨兩岸法學交流合作30週年紀念研討會，劉結一接受記者採訪時表示，「一個中國」原則是兩岸關係政治基礎，也是檢驗是不是真正願意推動兩岸關係和平發展的「試金石」，「民進黨當局哪些人講過哪些話，做過哪些事情，兩岸同胞都看得清清楚楚。說一套做一套不行，我們聽其言、觀其行」。

劉結一在致詞時提到，中國的主權和領土從未分裂，兩岸同屬「一個中國」的事實從未改變，也不可能改變。民進黨政府拒不承認「九二共識」，推行「去中國化」、「漸進台獨」等，阻撓限制兩岸同胞交流合作，打壓認同「九二共識」、反對「台獨」、支持中國統一的政黨、團體和人士，放任縱容「台獨」勢力操弄公投、制憲，「挾洋自重，製造麻煩，在危險的道路上越滑越遠」。

劉結一表示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一」是中華民族根本利益所在，兩岸關係走近走好，台灣才有前途，台灣民眾才有光明未來。中國大陸也將強化法制保障，促進融合發展，弘揚法治文化，促進心靈契合。