羨慕王世堅幕僚可質問學姐 童仲彥自爆曾遭郝市府封殺

童仲彥稍早在臉書爆料，指稱王世堅的助理可以質問學姊，但在郝市長時代，他卻連郝市府的承辦員都見不到。（資料照）

2018-07-19 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅辦公室先前傳出把「學姊」黃瀞瑩叫到議員辦公室問話，引發各界熱議，不過台北市議員童仲彥稍早在臉書爆料，指稱：「他（王世堅）的助理可以質問學姊，然後再罵柯設局『邪惡俗辣』，但在郝市長時代，阿童是連郝市府的承辦員都見不到的！」

童仲彥指出，當時因為得知前考試院長關中翹班去按摩，追查後發現按摩店有諸多違法事證，而檢舉者進一步揭露北市府花博弊案等疑點，等同波及郝龍斌，童仲彥指出，當時在議會請郝龍斌說明的時候，郝直接嗆：「有種到議場外面講。」，郝妻還對此提告。回憶過往，童仲彥反問：「現在多數議員無的放矢，柯告了任何一個人嗎？」

童仲彥表示，他在2012年底到張茂楠議員辦公室，和張說郝龍斌下令時任副市長的陳雄文把他所有會勘及協調會通知全送到陳的桌上，不准市府任何官員參加。童仲彥指出，張茂楠得知後，當場打給陳雄文，電話全程擴音。

隨後陳雄文在電話中說：「沒辦法，你也知道，童仲彥在關中這個案子，叫各局處去會勘，這樣搞惹了大麻煩？郝市長在內部會議交代，叫我嚴格管制，所有童仲彥的會勘、協調會都不准參加、不要配合。」童仲彥當下立刻和陳雄文說：「副市長，我是童仲彥，你不知道我在旁邊吧？電話有擴音，我也有錄音。」而陳雄文馬上把電話掛斷。

童仲彥強調，只要是在郝市府時期，他的會勘或協調會，相關局處總是在開會前一刻請假。童仲彥坦言，遭郝市長封殺的事情柯文哲也知道，但他在記憶中沒跟柯文哲談過，童仲彥推測：「應該是有『跨馬、郝、柯的老臣』向柯P建議，用郝對付童仲彥的方式，來對付王世堅吧？以柯P的個性，不可能接受的啦！」最後，童仲彥也意有所指地說：「所以，到底誰是『邪惡俗辣』？很清楚了！」