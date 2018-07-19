我國女飛官亮相 外媒讚：托起台灣半邊天

空軍昨日在台東基地介紹主力戰機首批女性飛行員，圖右起為F-16上尉飛行官蔣惠宇、幻象2000上尉飛行官蔣青樺、IDF上尉飛行官范宜鈴與F-5中尉飛行官郭馨儀。（資料照）

2018-07-19 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕國防部近年推動募兵制，女性從軍人數漸增，空軍官校103年班畢業的3名女上尉分別成為IDF經國號戰機、幻象2000戰機、F-16戰機飛官，是我國換裝2代戰機後首批女性飛官。有美國媒體評論認為，這不僅代表台灣已跨越性別藩籬，這幾名女飛官更將撐起台灣半邊天。

《美國之音》指出，過去這週內，我國首批女性戰機飛官亮相，打破對女性戰機飛行員的固有成見，同時凸顯台灣軍中性別平權意識增強，伴隨持續修正的相關政策，吸引更多女性從軍，女性職業軍人在所有募兵人員中所佔比例不斷升高。

《美國之音》進一步寫道，總統蔡英文2016年贏得大選時，其政見及能力受民眾廣泛討論，而選出第一位民選女總統的台灣人民，已在政治上跨越了性別藩籬。

不過，《美國之音》也援引相關數據，分析台灣與歐美等發達民主國家目前仍存在的差距。文章表示，法國職業軍人總數較台灣少，但女性軍人數量卻遠遠超過台灣；至於美國，女性高官階軍人並不少見，但在台灣軍界仍為鳳毛麟角，距離天花板仍有很大空間。