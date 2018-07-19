小黨搶選票 綠黨盼組「綠社盟」對抗時力

綠黨、社民黨、基進黨共組社會福利國家連線，共推候選人。（圖由社會福利國家連線提供）

2018-07-19 14:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕由社民黨、基進黨與綠黨於上月19日宣布成立的「社會福利國家連線」，今召開記者會表示，已完成第一階段整合，喊出「5市5黨團」的競選目標，盼能在北市、桃園市、新竹市、台南市、高雄市成立議會黨團，與會的綠黨秘書長張志偉說，希望能依循過去合作模式，再次與社民黨共組「綠社盟」，共同對抗時代力量。

綠黨與社民黨曾在2016年立委選舉中，共同組成「綠黨社會民主黨聯盟」，共同提名區域與不分區的候選人，爭取立委的席次，但最後均未當選。提及時代力量與各小黨間的互動，張志偉指出，時代力量對其他小黨就是不接觸、不協調、不談判，但時力身為第三勢力的龍頭，本來是應負起責任，如果時力不做，綠黨願意做這件事情。

社會福利國家連線指出，社民黨在台北市提名參選人最多，因此將帶領連線，以在首都成立議會黨團為目標，綠黨則將重兵放在桃園市與新竹市，尤其在新竹市將提滿5區，基進黨則主攻台南與高雄。

至於已提名區域人選重疊的情況，社會福利國家連線表示，將持續進行協調，希望最大化勝選人數，共推政見、聯合作戰。