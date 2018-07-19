馬英九將選2020總統？ 鍾小平爆：「金姓幕僚」證實

2018-07-19 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九因「三中案」遭北檢依違反《證券交易法》等罪起訴，外界猜測他可能參選2020年總統，藉「總統刑事豁免權」來逃避牢獄之災。國民黨台北市議員鍾小平則爆料，一名馬英九非常信任的「金姓幕僚好友」親口證實，馬確實正籌備參選2020總統。

據《放言》報導，鍾小平透露，這名「金姓幕僚好友」是馬英九的選務大將，過去在馬英九參選台北市長時，就長期擔任馬的幕後選舉操盤手；而一名和馬英九關係很好的政論主持人，曾詢問過這名「金姓幕僚」馬是否要選總統，而「金姓幕僚」則親口證實，馬英九的確在籌備參選2020。

鍾小平轉述，這名主持人原本也不太相信，但親耳聽到這名「金姓幕僚」證實馬在籌備2020後，也認為馬再選總統一事，恐怕並非空穴來風。而馬英九當年選上台北市長後成立「新台灣人文教基金會」，近日又由鴻海董事長郭台銘出資當金主，籌設「馬英九文教基金會」，不免讓人猜測，這就是在替馬英九鋪2020的總統路。

否認證實馬英九選總統 金溥聰：不清楚馬的確切想法

針對鍾小平的爆料，金溥聰透過幕僚表示，是有接到一名趙姓主持人的詢問電話，但否認有向他「證實」馬英九要參選，只有向對方說明，的確有不少人勸馬再戰總統大位，但自己不清楚馬英九的確切想法，也強調他並沒勸說馬英九出戰2020。