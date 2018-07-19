產銷再失調要切腹？林聰賢改口：表示做不好就走人的決心

2018-07-19 13:29

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會主委林聰賢今日上午在廣播節目「蔻蔻早餐」接受周玉蔻專訪時脫口指，若明年再產銷失衡，價格跌，「我跟陳吉仲一起去切腹」。近午林聰賢前往南港展覽館參加「2018臺灣生物科技大展-農業科技館」開幕典禮，再被問及此事，改口指，說要切腹是表示「做不好隨時走人」的決心。

林聰賢說，上午說法是指他和陳吉仲已跟總統院長領了軍令狀，要解決國內農業結構的問題，表現的是一種決心，表示不是只是要這個位子，而是要真正來做事，做不好隨時可以走人。他指出，可能在廣播口語聊天表達得不夠精準，不過一定會面對這些結構的問題，也一定要解決，現在已經有一些方法在運作，請大家拭目以待。

為何會冒出切腹一說？林聰賢回應，當時是在聊天，提到產銷失衡都重覆在發生的，國家每年花這麼多錢，都沒把問題一步到位，是要表示「做不好我們就走人」的決心。

林聰賢強調，農委會一定可以找到關鍵問題，一定有方法可以解決。台灣農業農民都非常辛苦，但有太多的老農或小農在資訊上不夠清楚，要如何做有效的輔導，農委會責無旁貸。

林聰賢也說，之前希望媒體體恤農民，盡量少提崩盤兩個字，因為農產品價格有分上、中、下價，但很多農民沒去做分級包裝，不好的農產品送到市場變成浪費。他指出，過去有些結構問題沒有面對，對於經常會發生的變數，去做不同方式的處理，政務官就是看到問題要立即來解決跟回應，做不好隨時可以走人。