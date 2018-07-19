泳協認了！領補助卻沒發選手服裝 黃國昌批「無恥沒下限」

泳協承認未發放服裝並繳回補助款，黃國昌要求公開向選手及國人道歉。（資料照）

2018-07-19 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕游泳協會在4月遭時代力量指控詐領選手服裝補助，泳協理事長許東雄起先矢口否認，但後來在7月4日發函，承認協會確實未發放服裝，已經將補助款退還，時力立委黃國昌要求泳協向國人及選手道歉。

黃國昌與同黨立委徐永明4月召開「泳協長期舞弊，連選手服裝費也要貪」記者會，指出2016年日本東京游泳公開賽、香港長池游泳錦標賽前，泳協跟美津濃公司說，國家沒有錢補助選手外套，於是美津濃慷慨贊助，但泳協卻分別向體育署申請服裝補助款2萬7600元、3萬元，呼籲檢調積極偵辦。許東雄當時強調，上任後這幾年已與美津濃無合作關係，批評時力的指控是抹黑。

黃國昌今日在臉書發文，貼出泳協發函給國家運動訓練中心的公文，內容中寫道，前協會於上述2項賽事確實未發放服裝，因此已經將5萬7600元補助款繳回，之後辦理相關採購時會依規定檢附簽收正本。

黃國昌痛批泳協不但貪汙國家補助款，被揭發後還反指他抹黑，「這種吸血協會的無恥，根本沒有下限」，要求泳協向選手、國人謝罪，並就誣衊他的言論認錯道歉，同時呼籲體育署徹查泳協帳目，並請北檢盡速起訴，對剝削選手、詐領公款的罪刑求處重刑。