賴揆稱線上報稅滿意度96％ 蘇建榮：加強推行動支付

2018-07-19 12:47

〔記者李欣芳／台北報導〕財政部推動所得稅結算申報各項報稅便民服務措施，行政院長賴清德今天表示，線上報稅服務的滿意度達96％，值得肯定，請財政部繼續努力，推動多元繳稅管道，精進各項報稅便民服務措施，讓民眾感受到政府對於納稅服務的用心，他並請各部會首長使用並持續在部會推廣宣導行動支付。

財政部長蘇建榮表示，明年將加強推動行動支付繳稅。

賴清德表示，財政部推動所得稅結算申報各項報稅便民服務措施，一年比一年有所進步。今年持續與內政部及衛福部合作，強化網路申報服務及改善系統使用流暢度，讓今年綜所稅以人工申報方式所占比率僅剩3％，線上報稅服務的滿意度達96％，值得肯定。

蘇建榮指出，106年度所得稅結算申報於今年5月31日辦理完成。營利事業所得稅部分，總申報件數91.7萬件，較上年度89.3萬件，成長2.7%；總自繳稅額3438.61億元，較上年度2961.61億元，增加477億元（16.1%）。

綜合所得稅部分，總申報件數630.55萬件，較上年度621.90萬件，成長1.39%；自繳稅額扣除退稅額後，稅收淨額1440.35億元，較上年度1426.30億元，增加14.05億元（0.99%）。

蘇建榮表示，106年度綜合所得稅網路申報386.86萬件及稅額試算服務申報220.66萬件，合計占總申報件數之比率達96.34%，提供民眾便捷的報稅管道，有效減輕民眾報稅負擔。