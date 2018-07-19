美國防部「有權派航母通過台海」 我重申支持公海暢行

2018-07-19 11:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國本月初派遣軍艦航行台海。國防部亞太助理部長薛瑞福今天說，台灣海峽是國際水域，美國軍艦有權利通過，「包括載台（指航母）」。外交部今天對此回應表示，任何船隻都可以暢行公海，維持公海水道暢通是我方一貫政策立場；外交部也強調，中國軍機軍艦挑釁作為使區域緊張情勢升高，我政府將強化防衛、並共同維護區域和平穩定。

薛瑞福出席台灣民主基金會與美國傳統基金會舉辦的「兩岸關係的機遇與挑戰」研討會。由於美國本月初派遣兩艘軍艦航行台海，薛瑞福回答媒體提問時說，美國無意增加台海緊張，最具侵略性的是中方，而美國法律給予國防部彈性，能夠適當回應中國在台海的軍事活動。

對於未來美軍動向，薛瑞福則說，他不能評論未來的計畫，但台灣海峽是國際水域，美國軍艦有權利通過，「包括載台（指航母）」。對台軍售方面，川普政府有意與台灣維持正常、例行性的軍售關係。

外交部發言人李憲章今天出席例會時則說，任何船隻都可以暢行公海，維持公海水道暢通與飛航自由，是我方一貫政策立場。而近期中國軍機、軍艦頻頻繞台挑釁，並在東海、南海耀武揚威等作為，確實已經升高區域緊張情勢，並引起區域國家與國際社會的憂慮。外交部將會配合其他國安單位，持續密切關注情勢發展。

李憲章也強調，中華民國政府關切區域緊張情勢發展，將加速國防投資，強化自我防衛能力，以面對不斷升高的軍事威脅。政府也會善盡區域成員的責任，共同維護區域和平與穩定。

另，對於薛瑞福助理部長在研討會演說中指出，台灣當然是美國印太戰略的一部分，是能做出正面貢獻的戰略夥伴，並重申支持對台軍售等安全承諾。外交部對此表示歡迎與感謝。

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