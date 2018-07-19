蘇煥智批濕地法逼死漁民 要求賴清德、黃偉哲道歉

2018-07-19 11:43

〔記者蔡文居／台南報導〕濕地保育法於104年2月2日開始施行，台南大北門地區的漁民抗爭不斷，台南市長參選人蘇煥智今天與發起抗爭的無黨籍市議員陳朝來等人在南市議會召開「天龍濕地法逼死北門郡漁民！頼院長、黃偉哲立委，你們知道嗎？」蘇並要求賴揆、黃偉哲應為失職向漁民道歉。

今天記者會，除了蘇煥智、陳朝來外，還包括無黨籍市議員蔡秋蘭、市議員參選人陳昆和及地方里長等多人出席。

蘇煥智等人表示，濕地保育法於104年2月2日開始施行，但內政部卻在施行前5天將台南市沿海3鄉鎮（七股、將軍、北門）將近1萬1000公頃的鹽灘地及離岸3海浬的沿岸海域，及數百公頃的私有地，公告列為國際級及國家級濕地。

他們說，這些被列入「濕地保育法」範圍的土地，依據濕保法第25條規定，陷入不能捕魚丶養殖、搭蓋農舍工寮、新設生態旅遊服務設施等不合理的限制，等於是宣布北門郡沿海3鄉地區漁民生計及地方發展的「死刑」。相對於雲林、彰化縣尚無濕地，台南卻被黑箱劃了1萬1000多公頃的濕地，是誰讓台南沿海被判死刑？

蘇煥智說，濕保法修訂時，黃偉哲連署了邱文彥的版本，限制不能捕撈、不能養魚、不能生態旅遊及發展綠能等各項限制漁民生計及地方發展的條文。所以黃偉哲應對此負起完全的責任。而賴市長當時作為父母官，為什麼不為地方發聲，而任令沿海地區土地被判死刑，可以說也是有虧職守。

蘇煥智表示，他們共同呼籲賴清德院長及黃偉哲立委應該為他們的失職道歉。而賴清德已經高升為行政院院長，立法院民進黨也是完全執政，應該停止濕保法不合理的限制之適用，並盡速推動修法，研擬出不影響人民生計及權益的「濕保法」，將台南市國際級、國家級濕地重新依行政程序舉辦公聽會或聽證會，以確保人民的權益，如此才能彌補他們所犯的錯誤。