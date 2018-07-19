賴揆要內閣首長走出去與人民溝通 勇於政策辯護

2018-07-19 11:34

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天在主持行政院院會時，歡迎甫上任的7位內閣首長加入行政團隊，他說，期待各位在各自崗位上發揮所長，與團隊共創更好的施政績效。 賴清德並請各部會首長積極走出去，到第一線與人民溝通，將部會所做的種種努力，用簡單清楚的語言，搭配具體的圖表、相關建設影音相片等，讓民眾更加瞭解。

賴清德指出，國人對政府的信心，也是社會安定的重要一環，所以也請各部會提高警覺，嚴防有心人士與不友善的境外勢力，透過議題的操弄，刻意扭曲政府施政，影響社會安定，他請各部會對不實消息積極澄清，勇於為政策辯護，除利用行政院「即時新聞澄清專區」之外，也可透過網路、媒體、記者會等方式，一次又一次地對社會大眾說明，以化解民眾疑慮，爭取民眾的信任，讓社會更加安定、持續進步。

賴揆表示，這兩年多來在行政、立法的合作下，立法院已通過515項福國利民法案，行政院除了將數百項法案送請立法院審議之外，也核定507項的計畫及方案，其中經費達100億元以上者，就有79項，感謝各部會的協助，他要請各部會首長積極走出去，到第一線與人民溝通。

內閣新的7位首長，包括內政部長徐國勇等人已在本週一上任，賴揆表示，今天行政院會是個令人高興的日子，他在會議前並向所有閣員介紹7位新任首長。